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وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تدعو السوريين لتجنب السيناريوهات المرعبة

04:10 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

كايا كالاس

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وكالات

حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من التحديات الهائلة التي تواجهها العملية الانتقالية الجارية في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد صعبة، وفقا لسكاي نيوز.

وناشدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، السوريين عدم تكرار السيناريوهات المرعبة التي حدثت في كل من العراق وليبيا وأفغانستان.

وقالت كالاس خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل: "نحن أمام حدث تاريخي وعلينا أن نهنئ الشعب السوري على تحرره".

وأضافت: "لكن هذا التحول يمثل أيضا تحديات هائلة لسوريا والمنطقة"، موضحة أن هناك مخاوف مشروعة بشأن أعمال العنف بين جماعات دينية، وعودة التطرف، والفراغ السياسي.

وتابعت "علينا أن نتجنّب تكرار السيناريوهات المرعبة في العراق وليبيا وأفغانستان".

ودعت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى حماية حقوق "جميع السوريين، بما في ذلك حقوق الأقليات"، مشدّدة على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها.

وقدّمت كالاس دعمها الكامل لغير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

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