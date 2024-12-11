الدفاعات الجوية الروسية تسقط 10 مسيرات أوكرانية في بريانسك

وكالات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، فجر اليوم الأربعاء، تدمير 10 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي المقاطعة الواقعة جنوب غربي روسيا دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب بوجوماز في حسابه على "تليجرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 10 طائرات أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.