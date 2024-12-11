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بالطائرات والصواريخ.. الجيش الأمريكي يصد هجومًا جويًا حوثيًا في خليج عدن

03:01 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سفن تجارية

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وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، أن سفينتين عسكريتين أمريكيتين صدتا هجوما شنته ميليشيا الحوثي بواسطة طائرات مسيرة وصاروخ كروز، أثناء حراستهما 3 سفن تجارية في خليج عدن.

وفي منشور بمنصة إكس، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحوثيين أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز، أثناء عبور السفن للخليج الاثنين والثلاثاء، وفقا لسكاي نيوز.

وأضافت: "لم تسفر الهجمات الطائشة عن إصابات، أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأمريكية".

كان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قال في وقت سابق، إن الجماعة استهدفت 3 سفن إمداد أمريكية، ومدمرتين أمريكيتين مرافقتين لها في خليج عدن.

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