7 شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وكالات

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل، وأصيب عدة أشخاص آخرين في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات وحشية منذ أكتوبر الماضي، إذ قال مسعفون: إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص.

وقال عمال إنقاذ، إن عدة أشخاص حوصروا تحت أنقاض منزل، إذ لم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجومين اللذين أبلغ عنهما مسعفون فلسطينيون.

وتحاصر قوات الاحتلال شمال غزة وتنفذ عمليات في بيت حانون وبلدة بيت لاهيا القريبة ومخيم جباليا للاجئين منذ الخامس من أكتوبر.

ووصل 8 شهداء إلى مستشفيات خان يونس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل الذي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما وصل شهيدين وعدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في حي النصر غرب مدينة غزة.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلوك 9 بمخيم البريج شرقي وسط قطاع غزة، ما خلف عددا من الإصابات، كما أصيب طفل إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق قرية المصدر وسط القطاع.

وأحرق جيش الاحتلال عددًا من المنازل في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، بينما في شمالي المدينة انتشل الدفاع المدني جثامين 3 شهداء استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية في محيط كف موراج.

كما قصف جيش الاحتلال محيط شارع أحمد ياسين شمال حي الشيخ رضوان غرب شمال قطاع غزة، حيث استهدف منزلا سكنيا مكونا من 6 طوابق في أول الشارع.