بوساطة أمريكية.. قوات سوريا الديمقراطية: توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج

وكالات

قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريكية، حفاظا على أمن وسلامة المدنيين، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد": "هدفنا هو وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية والدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد"، وفقا للعربية.

وتابع: "إنه سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري من المنطقة في أقرب وقت".

وسقط 218 قتيلا في معارك تدور في شمال سوريا منذ 3 أيام بين قوات موالية لأنقرة وأخرى من قوات سوريا الديموقراطية الموالية للأكراد، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال المرصد في بيان: "قُتل 218 عنصرا من قسد وتشكيلاتها العسكرية والفصائل الموالية لتركيا في عملية فجر الحرية، خلال 3 أيام من المعارك في منبج وريفها، والتي تمكنت خلالها والفصائل الموالية لتركيا من الدخول إلى مدينة منبج والانتشار في ريفها، فيما لا تزال المعارك الضارية عند سد تشرين في ريف الرقة".