أمريكا: قواتنا ستبقى في سوريا بعد سقوط نظام الأسد لمكافحة الإرهاب وتدمير داعش

وكالات

شدد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، على أن قوات بلاده ستبقى في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في إطار مهمة لمكافحة الإرهاب تركز على تدمير تنظيم "داعش".

وأضاف أن هذه القوات موجودة لسبب محدد ومهم للغاية، وليس كورقة للمساومة بطريقة ما، قائلا: "إن القوات الأمريكية موجودة هناك الآن منذ ما يربو على عقد من الزمان أو أكثر لمحاربة تنظيم داعش، وما زلنا ملتزمين بهذه المهمة"، وفقا للعربية.

وعندما سُئل مباشرة عما إذا كانت القوات الأمريكية باقية، رد بكلمة "نعم"، لافتا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال بأعضاء الفريق القادم للرئيس المنتخب دونالد ترامب وتطلعهم على الوضع في سوريا.

وقال إن السوريين لديهم الآن أول فرصة منذ عقود لتحديد من يحكمهم، موضحا أن "لا تغيير في سياستنا تجاه الجماعات التي أطاحت ببشار الأسد".

ولفت إلى أن واشنطن تدرس كيفية التعامل مع تلك الجماعات، وستتريث في اتخاذ أي قرار بشأنها، مؤكدا أي قرار بشأن القيادة الجديدة في سوريا سيستند إلى الحقائق.

وقال: "واشنطن لديها مصالح كبيرة في سوريا وستعبر عنها للأطراف المعنية".