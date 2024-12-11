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مجزرة جديدة.. 30 شهيدا إثر قصف إسرائيلي منزلا في محيط مستشفى كمال عداون

01:23 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

قالت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة باستهداف بناية متعددة الطوابق تؤوي عددا كبيرا من النازحين في محيط مستشفى كمال عدوان، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو سعدة ويقطنه نازحون من عائلة أبو الطرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان، وهناك أكثر من 30 شهيدا تحت أنقاض المنزل.

ولفتت إلى أن الطواقم الطبية غير قادرة على الوصول إلى المنزل الذي ارتكب الاحتلال مجزرة بشعة بحق قاطنيه شمال القطاع، بسبب كثافة القصف للمنطقة.

وأضافت: "أصوات الاستغاثة من تحت ركام المنزل المستهدف كانت مسموعة إلا أن الأصوات اختفت مع الوقت، دون معرفة مصير المفقودين والجرحى".

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