زعيم هيئة تحرير الشام في سوريا يوجه رسالة للدول الأجنبية

القاهرة- مصراوي

قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الشهير بأبو محمد الجولاني، إن العالم "ليس لديه ما يخشاه" من النظام السوري الجديد.

وحاول "الجولاني" في تصريحات لشبكة سكاي نيوز البريطانية، طمأنة الدول الأجنبية في تصريحاته، ووعد سوريا بإعادة البناء، مشيرا: "مخاوف الدول الأجنبية غير ضرورية بإذن الله. كان الخوف من وجود نظام "الأسد". البلد يتجه نحو التنمية والتعمير. إنه يتجه نحو الاستقرار".

وأشار "الجولاني": "الناس مرهقون من الحرب. لذا فإن البلد ليس مستعدًا لبلد آخر ولن يدخل في بلد آخر، كما أن مصدر مخاوفنا كان من الميليشيات الإيرانية وحزب الله، لذا فإن إزالتهما هي الحل لسوريا"

ونقلت قناة إن بي سي عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إدارة بايدن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب.