هل تسلم روسيا بشار الأسد للمحاكمة بعد هروبه لها؟ مسؤول يكشف

وكالات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الثلاثاء، أن بشار الأسد موجود حالياً في ضيافة روسيا، في أول تصريح رسمي من الحكومة الروسية حول هذا الأمر.

وأوضح ريابكوف خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن نقل الأسد إلى الأراضي الروسية تم "بأكثر الطرق أماناً" بعد انهيار حكومته أمام الفصائل المسلحة.

وأشار ريابكوف إلى أن الأسد آمن حالياً، مؤكداً أن تصرف روسيا يعكس التعامل المطلوب في مثل هذه الحالات الاستثنائية، موضحا أنه ليس لديه معلومات عن الوضع الحالي للأسد، مشدداً على أنه ليس من المناسب الخوض في تفاصيل ما حدث.

وفيما يتعلق بإمكانية تسليم الأسد للمحاكمة، أوضح ريابكوف أن روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الاتهامات ضد الأسد جاءت من الدول التي تتبع سياسات مشابهة لتلك التي أدت إلى التدخلات في العراق وليبيا.

كما لفت ريابكوف إلى وجود مخاوف مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن احتمالية عودة تنظيم داعش للظهور مجدداً في سوريا.