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أنباء عن انسحاب قوات سوريا الديموقراطية من مدينة دير الزور

09:40 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

قوات سوريا الديمقراطية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام غربية عن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مدينة دير الزور والمواقع التي سيطرت عليها غربي نهر الفرات، وعادت إلى مواقعها شرقي الفرات.

وذكرت أيضا وسائل الإعلام الغربية، أن ‏طائرات إسرائيلية، قصفت مطار دير الزور العسكري بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منه.

وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد الماضي، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

فيما تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

أما عن مصير الرئيس بشار الأسد، أكد مصدر بالكرملين لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن "بشار الأسد وأفراد من عائلته وصلوا إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".

وأكد الكرملين الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء بروسيا، نافيًا وجود خطط في الوقت الحالي للقائهما.

قوات سوريا الديمقراطية دير الزور انسحاب قوات سورية
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