الدفاع المدني السوري يدعو روسيا للضغط على الأسد للكشف عن مواقع السجون السرية

القاهرة - مصراوي

دعا الدفاع المدني السوري، المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، روسيا للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للكشف عن مواقع السجون السرية في سوريا.

فرّ الأسد إلى روسيا "أحد حلفائه الرئيسيين" بعد أن استولت قوات المعارضة على العاصمة السورية دمشق في نهاية الأسبوع.

وقال مدير الخوذ البيضاء، رائد الصالح، عبر منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "نحن في الدفاع المدني السوري قدمنا طلبًا إلى الأمم المتحدة من خلال وسيط دولي، يحث روسيا على الضغط على بشار الأسد، لتسليم خرائط مواقع السجون السرية وقوائم بأسماء المعتقلين حتى نتمكن من الوصول إليهم في أسرع وقت ممكن".

كان سجن صيدنايا من أكثر المواقع شهرة، والمعروفة باسم "المسلخ" - حيث تم شنق ما يصل إلى 13,000 شخص بين عامي 2011 و 2015، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

و أطلقت المعارضة السورية بعد دخولها دمشق، سراح العديد من السجناء من صيدنايا وسط تقدمهم السريع في نهاية الأسبوع الماضي. ولكن الخوذ البيضاء لم تجد أي دليل على وجود مناطق سرية مغلقة تحتجز الناس، رغم التكهنات على الإنترنت بوجود زنازين سرية.