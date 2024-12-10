الإمارات: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان خرق للقوانين الدولية

(د ب أ)

أدانت دولة الإمارات بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

و أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء اليوم أن هذا الاستيلاء يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام1974، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أول أمس الأحد سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، تم تحديدها بموجب اتفاق وقف إطلاق نار مع سوريا عام1974.

وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد إستيلاء فصائل المعارضة السورية على دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد.