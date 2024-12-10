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مقتل وإصابة 17 شخصا في غارة صاروخية روسية على زابوريجيا

08:15 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أرشيفية

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(د ب أ)
أعلن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون في هجوم صاروخي روسي على المدينة الواقعة جنوب شرقى أوكرانيا.
وأشار فيدوروف، في منشور عبر منصة تليجرام" إلى أن الهجوم استهدف مركز المدينة".
وبحسب تقرير من إذاعة أوكرانية، تعرض مستشفى خاص للضرر جراء الهجوم، ويعتقد أن مزيدا من الضحايا قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض.
وأفاد التقرير بأن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية في الهجوم.
وتقع زابوريجيا بالقرب من خط الجبهة بين القوات الروسية والأوكرانية.

غارة صاروخية روسية زابوريجيا روسيا أوكرانيا
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