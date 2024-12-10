ميقاتي يوجه بالاحتكام للقوانين بشأن دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان

( د ب أ )

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تعليقاً على ما يتم تداوله عن دخول عدد من المسؤولين السوريّين السابقين إلى لبنان، أن سياسة حكومته هي الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وأعطى توجيهاته بهذا الملف بأن يصار إلى الاحتكام إلى ما تفرضه القوانين.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لميقاتي، اليوم الثلاثاء، إنه" توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين من لبنان إلى دول اخرى، فإن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين".

وأضاف البيان إن دولة رئيس الحكومة يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، وأعطى توجيهاته بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري.

كانت المديريّة العامّة لأمن الدولة، قد نفت في بيان اليوم الثلاثاء، ما أورده موقع نداء الوطن الإلكترونيّ المحلي، في مقال يوم أمس الإثنين، عن حماية أمن الدولة لبعض الرموز والمسؤولين السوريّين، الذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة.

وقال بيان المديريّة العامّة لأمن الدولة إنه "ورد يوم أمس الاثنين بتاريخ 9-12-2024، في موقع نداء الوطن الإلكترونيّ، مقالٌ عن حماية أمن الدولة لبعض الرموز والمسؤولين السوريّين، الذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة على إثر التطوّرات الحاصلة".

وأضاف البيان "إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تنفي هذه المعلومات الواردة في المقال ، متمنيةً من القيّمين على الموقع المذكور ومن الوسائل الإعلاميّة عموماً، التدقيق في المعلومات التي تُنشَر عن المديريّة، خدمةً للحقيقة التي تبقى هدفاً مشتركاً لنا جميعاً".

وكان موقع نداء الوطن الإلكترونيّ قد أعلن أمس الإثنين نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة عن "اختباء كبار رجالات نظام الأسد في بيروت وفنادقها، وبحماية من "أمن الدولة" وغطاء من "حزب الله"".

يذكر أن الفصائل المسلحة من المعارضة السورية تمكنت من إسقاط النظام السوري فجر الأحد الماضي.