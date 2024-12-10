خاص| رئيس وزراء سوريا بعد تسليم صلاحياته: سقوط بشار يحتاج دراسة كبيرة

كتب- محمد عمارة:

تتجه أنظار العالم بأسره في هذه الفترة إلى التطورات المتسارعة في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ، وسط العديد من التحليلات بشأن مصير البلد وما ينتظره.

وفي تصريحات خاصة لـ "مصراوي" قال الدكتور غازي الجلالي رئيس وزراء سوريا الذي سلم السلطة إلى محمد البشير المكلف برئاسة مجلس الوزراء، إن ما يقوم به الآن ليس تسليما للسلطة ولكنه تسليم صلاحيات، لأن السلطة كانت في يد بشار الأسد وقد غادر البلاد.

وحول مكان بشار الأسد، قال الجلالي: استفسرنا من الجانب الروسي عن مكان الرئيس السابق، وأكدوا أنه غادر البلاد، لكن لا نعرف مكانه على وجه التحديد.

وحول سر تهاوي السلطة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بهذه السرعة، قال الجلالي في تصريحاته لمصراوي: هذا الأمر يحتاج إلى دراسة كبيرة ولكن هذا السقوط الكبير جاء نتيجة الاستبداد.

ونفى الجلالي توغل إسرائيل في سوريا واقترابها من العاصمة السورية دمشق، قائلا: حسب المعطيات لم تصبح إسرائيل على مقربة من دمشق، وهناك معلومات حول هذا الأمر بوسائل الإعلام، ولكن باتصالاتنا فإن إسرائيل تتوغل قليلا في منطقة منزوعة السلاح.

وطالب الجلالي مصر بالاهتمام بالشعب السوري، مضيفا: درست في كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمصر، وكنت أسكن في مدينة نصر، وقد عشت في مصر 5 سنوات ولم أشعر للحظة أنني في بلد غير بلدي، وهذه حقيقة وليست مجاملة.

وناشد الجلالي مصر حكومة وشعبا أن يحاولوا التخفيف عن الشعب السوري فيما هو قادم، قائلا: أتمنى أن يهتم الأشقاء في مصر بالشعب السوري.

فجر الأحد الماضي، أعلنت هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع السيطرة على دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد.

ودعت مصر، الثلاثاء، إلى تبني عملية سياسية شاملة في سوريا، مؤكدة أن "هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها".

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