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الاتحاد الأوروبي: تسجيل 239 ألف حالة وفاة بسبب سوء جودة الهواء

07:24 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تعبيرية

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(د ب أ)

ذكرت وكالة البيئة الأوروبية في أحدث تقييم لها لتأثير جودة الهواء على الصحة والذي نشرته اليوم الثلاثاء أنها سجلت 239 ألف حالة وفاة يمكن إرجاعها إلى التعرض للجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء.

وقالت وكالة البيئة الأوروبية إنه استنادا إلى أرقام عام 2022، فإن 70 ألف حالة وفاة ترجع إلى تلوث الأوزون و48 ألفا بسبب التلوث الناجم عن ثاني أكسيد النيتروجين.

وقالت الوكالة ومقرها كوبنهاجن إن "البيانات الأخيرة تؤكد مجددا أن الأوروبيين مازلوا معرضين لتركيزات من ملوثات الهواء، أعلى بدرجة كبيرة من المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية".

وحذرت وزارة البيئة الأوروبية من التداعيات على النظم البيئية الأوروبية وقالت إن "تقييما منفصلا وجد أيضا أن نحو ثلاثة أرباع الأنظمة البيئية في أوروبا معرضة لمستويات مضرة من تلوث الهواء".

جودة الهواء حالات الوفاة الاتحاد الأوروبي
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