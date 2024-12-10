إسرائيل تدمر أنظمة الدفاع الجوي ومستودعات الأسلحة بسوريا

وكالات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الجيش قد أنهى الجزء الأساسي من عمليته العسكرية في سوريا، مشيرة إلى تدمير ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية لنظام بشار الأسد.

وأكدت الإذاعة أن 350 مقاتلة إسرائيلية قد هاجمت مواقع استراتيجية من دمشق إلى طرطوس، حيث تم تدمير العشرات من الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي ومستودعات الأسلحة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أكمل الجزء الأساسي من تدمير القدرات الاستراتيجية للجيش السوري.