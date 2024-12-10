البيت الأبيض: لسنا على وشك إتمام صفقة في غزة لكن هناك فرصة

القاهرة- مصراوي

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، سيجتمع اليوم مع عائلات الأسرى الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس في غزة.

ومن جانبه أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إلى أن سوليفان سيركز محادثاته في إسرائيل يوم الخميس، على قضية صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وتابع كيربي: "لسنا على وشك إتمام الصفقة، لكننا نعتقد أن هناك فرصة لإنجاز الصفقة لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، زاعما إن حماس تظل العقبة ونحن نضغط بقوة".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر إسرائيلية قولها إن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "تتقدم بهدوء".

ووفق المصادر الإسرائيلية، التي تحدثت إلى "نيويورك تايمز" فقد تلقت إسرائيل معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس مستعدة للتنازل عن بعض شروطها من أجل صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر، أن إسرائيل "طالبت في إطار اقتراح وقف إطلاق النار بأن تبقى قواتها إلى حد كبير في محوري نتساريم ورفح".

وأشارت المصادر، إلى أن إسرائيل "قدمت تنازلات أيضا بشأن قضية الانسحاب من غزة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل الإضافية.