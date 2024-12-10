شبيه بشار الأسد في تركيا يثير الجدل (فيديو)

(وكالات)

أثار فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، حيث ظهر فيه شخص يشبه إلى حد بعيد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأشار العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الشخص في الفيديو ينحدر من مدينة ديار بكر في جنوب شرقي تركيا، حيث أظهر الفيديو الرجل وهو يخرج من أحد المحال التجارية ويسير في الشارع، مع تشابه واضح في ملامحه مع الأسد.

من جهة أخرى، أفادت التقارير بأن بشار الأسد وعائلته قد وصلوا مؤخرًا إلى موسكو بعد أن تم منحهم حق اللجوء في روسيا بناءً على أمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في الوقت نفسه، رفض الكرملين التعليق على موعد وصول الأسد إلى الأراضي الروسية، مؤكدًا أنه لا توجد اجتماعات مجدولة بين الرئيسين بوتين والأسد في الوقت الراهن.