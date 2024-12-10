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الفنان جمال سليمان يعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا

06:16 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

جمال سليمان

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وكالات

أعلن الفنان السوري جمال سليمان عن استعداده للترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول بشار الأسد، مشيراً إلى أن قراره مرتبط بإرادة الشعب السوري.

وأضاف سليمان في حوار له عبر قناة "العربية": "لدي الرغبة في الترشح لهذا المنصب، لكن هذا ليس شرطاً، فإذا وجدت من هو أنسب مني، سأدعمه، أما إذا أراد السوريون، فسأكون مستعداً".

وأكد سليمان رغبته في كسر الحواجز النفسية التي رسخها النظام السابق، موضحاً: "النظام زرع فينا فكرة أنه لا يمكن أن نقول نريد أن نصبح وزيراً أو رئيس وزراء أو رئيساً للجمهورية إلا إذا أشاروا بذلك لكن هذا حقنا كسوريين".

وشدد سليمان على أن البديل عن النظام الحالي ليس بالضرورة أن يكون جماعة إرهابية أو إقصائية، مضيفاً: "البديل قد يكون شخصاً وسطياً يؤمن بالديمقراطية، ويملك خلفية أكاديمية وفنية وثقافية، وقضى حياته في خدمة هذه القيم".

جمال سليمان رئاسة سوريا بشار الأسد سقوط سوريا
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