لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيربي: واشنطن تواصلت مع مختلف مكونات المعارضة السورية

06:09 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

جون كيربي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد جون كيربي، منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن على تواصل مستمر مع مختلف مكونات المعارضة السورية، مشدداً على أهمية الاستجابة لتطلعات الشعب السوري.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها ضد تنظيم الدولة في سوريا، مع تصعيد الضغوط على التنظيم للحفاظ على الأمن الإقليمي.

كان كيربي أوضح أن بلاده تجري اتصالات منتظمة مع الجانب الإسرائيلي مع تطور الأحداث في سوريا، مؤكداً دعم واشنطن لتنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار على الحدود.

جون كيربي مكونات المعارضة السورية تطلعات الشعب السوري تنظيم الدولة في سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الفنان جمال سليمان يعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
8 جثث وقطع الكهرباء والغاز بعد انهيار عقار الوايلي.. ماذا يحدث؟