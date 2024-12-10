كيربي: واشنطن تواصلت مع مختلف مكونات المعارضة السورية

وكالات

أكد جون كيربي، منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن على تواصل مستمر مع مختلف مكونات المعارضة السورية، مشدداً على أهمية الاستجابة لتطلعات الشعب السوري.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها ضد تنظيم الدولة في سوريا، مع تصعيد الضغوط على التنظيم للحفاظ على الأمن الإقليمي.

كان كيربي أوضح أن بلاده تجري اتصالات منتظمة مع الجانب الإسرائيلي مع تطور الأحداث في سوريا، مؤكداً دعم واشنطن لتنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار على الحدود.