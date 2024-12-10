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رفض قصف حماة.. ما قصة أقدم معتقل في سجون الأسد ؟

04:14 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الطيار السوري رغيد الططري

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(وكالات)

بعد 43 عامًا قضاها داخل سجون النظام السوري، أُطلق سراح الطيار السوري رغيد الططري بعد عقود قضاها داخل سجون عائلة الأسد.

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وكان الططري قد اعتقل في ثمانينات القرن الماضي، بعدما رفض تنفيذ أوامر بشن غارات جوية بحكم كونه طيارًا في سلاح الجو السوري، على محافظة حماة السورية في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وهو والد بشار الأسد.

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بعد ذلك تم اعتقال الططري بتهمة رفض تنفيذ الأوامر العسكرية، وتم تسريحه من منصبه ثم غادر البلاد بعد ذلك، إلى أن تم اعتقاله مرة أخرى عند عودته لدمشق فاعتقل حينها عام 1981 بلا محاكمة وظل منذ وقتها في السجن حتى وقتنا هذا.

الطيار السوري رغيد الططري أقدم معتقل سجون الأسد هروب بشار الأسد
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