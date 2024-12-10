وزير الخارجية يدعو إلى عملية سياسية شاملة تعكس التنوع المجتمعي في سوريا

كتبت - اسماء البتاكوشي:

دعا وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إلى "عملية سياسية شاملة تعكس التنوع المجتمعي في سوريا".



وأجرى عبد العاطي اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره التركي هاكان فيدان، وفق بيان المتحدث باسم الخارجية المصرية.



وأوضح البيان أن عبدالعاطي وفيدان بحثا خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق القائم بينهما حول الأوضاع في المنطقة بشكل عام، وفي سوريا بشكل خاص، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم سيادة الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.



ووفقا للبيان، توافق الوزيران أيضًا على أهمية تبني عملية سياسية تفضي إلى إعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة لأبناء الشعب السوري.



وأكد عبد العاطى، خلال الاتصال، على عناصر الموقف المصري تجاه التطورات الأخيرة في سوريا فيما يتعلق بضرورة أن تكون العملية السياسية بملكية سورية خالصة دون أية تدخلات خارجية وتقطع الطريق أمام أية محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية في سوريا للمساس بمصالح سوريا وسيادتها ووحدتها الإقليمية.



كما شدد الوزير على أهمية أن تكون هذه العملية السياسية شاملة وتعكس التنوع المجتمعي في سوريا، وأن ترتكز على "عدم إقصاء أية أطياف وطنية، وتتبنى مفهوم المقاربة الشاملة التي ترمي إلى تمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا والاضطلاع بدورها في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي".