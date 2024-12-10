لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شاهد.. رد فعل سورية علمت أن شقيقها حي بعدما ظنته ميتا لسنوات

03:39 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سيدة سورية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق رد فعل سيدة سورية، بعدما علمت عن وضع شقيقها الذي اعتقله النظام السوري السابق في سجن "صيدنايا" القريب من العاصمة دمشق.

وكانت السيدة تظن أن شقيقها ميتًا بعد انقطاع الأخبار عنه لعدة سنوات، لكنها تفاجأت خلال اتصال هاتفي مع أحد أقربائها الذي قال لها إنه لا يزال على قيد الحياة.

سيدة سورية سوريا هروب بشار الأسد دمشق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
8 جثث وقطع الكهرباء والغاز بعد انهيار عقار الوايلي.. ماذا يحدث؟