شاهد.. رد فعل سورية علمت أن شقيقها حي بعدما ظنته ميتا لسنوات

(وكالات)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق رد فعل سيدة سورية، بعدما علمت عن وضع شقيقها الذي اعتقله النظام السوري السابق في سجن "صيدنايا" القريب من العاصمة دمشق.

وكانت السيدة تظن أن شقيقها ميتًا بعد انقطاع الأخبار عنه لعدة سنوات، لكنها تفاجأت خلال اتصال هاتفي مع أحد أقربائها الذي قال لها إنه لا يزال على قيد الحياة.