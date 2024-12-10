شاهد.. رد فعل سورية علمت أن شقيقها حي بعدما ظنته ميتا لسنوات
(وكالات)
تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق رد فعل سيدة سورية، بعدما علمت عن وضع شقيقها الذي اعتقله النظام السوري السابق في سجن "صيدنايا" القريب من العاصمة دمشق.
وكانت السيدة تظن أن شقيقها ميتًا بعد انقطاع الأخبار عنه لعدة سنوات، لكنها تفاجأت خلال اتصال هاتفي مع أحد أقربائها الذي قال لها إنه لا يزال على قيد الحياة.
هذه الاخت السورية كانت تعتقد ان اخوها مات 2012 طلع عايش في احد السجون حرروه الأبطال— الرجل الحكيم𐩱𐩨𐩥𐩮𐩱𐩡𐩢𐩱𐩡𐩲𐩥𐩹𐩡𐩺 (@alrjl_alhkym) December 9, 2024
الله يرق كل شخص لديه مفقود بمثل هذه الفرحة يارب#سجن_صيدنايا #سوريا pic.twitter.com/d4PCsq4qas
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