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حتى مارس.. رئيس الحكومة السورية يتسلم الأعمال لـ3 أشهر

03:29 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

محمد البشير

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وكالات

قال رئيس الحكومة السورية الجديد محمد البشير إن القيادة العامة "كلفتنا بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى الأول من مارس".

وتسلمت الحكومة السورية الانتقالية برئاسة محمد البشير رسميا مقاليد السلطة.

وجاء جاء تعيين البشير، بعد اجتماع مع القائد العسكري في إدارة عمليات الفصائل المسلحة، أحمد الشرع المعروف بـ" محمد الجولاني"، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، الذي تولى تسيير شؤون الحكومة في مراحل سابقة،حيث الاجتماع تناول ترتيبات نقل السلطة بهدف تجنب انهيار النظام السياسي في سوريا وتحقيق انتقال سلس للحكم.

وكانت مصادر بالإدارة السياسية السورية، قد قالت للجزيرة، إن حكومة محمد البشير لتصريف أعمال المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 3 أشهر، مؤكدة أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب.

محمد البشير رئيس الحكومة السورية الحكومة السورية سوريا
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