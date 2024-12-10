FDA تسحب مضاد اكتئاب شهير: يزيد احتمال الإصابة بالسرطان

(وكالات)

سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أكثر من 233 ألف عبوة من دواء "دولوكستين"، الذي يعد من الأدوية الشائعة لمعالجة الاكتئاب، وذلك بعد اكتشاف احتوائه على مستويات مرتفعة من مادة كيميائية قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وتشير التقارير إلى أن هذه المادة، المعروفة باسم "N-nitroso-duloxetine"، وهي شوائب ناتجة عن عملية التصنيع، وتنتمي إلى فئة المواد الكيميائية "نتروزامين"، التي تدخل في تركيب بعض المبيدات الحشرية ووقود الصواريخ.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن هذه المادة قد تساهم في زيادة احتمالات الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، وفي أعقاب هذا الاكتشاف، أطلقت شركة "Rising Pharmaceutical"، الموزعة للدواء، استدعاء طوعي للمنتجات المتأثرة، والتي تشمل عبوات تحتوي على كبسولات "دولوكستين" بتركيز 60 مجم، بأحجام تتراوح بين 30 و1000 كبسولة.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء أن هذا الاستدعاء يصنف ضمن "الدرجة الثانية"، مما يعني أنه قد يؤدي إلى مشاكل صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج طبيًا، وأوصت الإدارة المرضى الذين يتناولون هذا الدواء بمراجعة أطبائهم قبل التوقف عن استخدامه، نظرًا لأن التوقف المفاجئ عن تناول مضادات الاكتئاب قد يؤدي إلى أعراض انسحاب، مثل تقلبات المزاج، والأوجاع، والشعور بالتعب، وذلك نتيجة انخفاض مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ.

يُذكر أن "دولوكستين" ينتمي إلى فئة الأدوية المعروفة باسم "مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورادرينالين الانتقائية" (SSNRIs)، التي تُستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق، وهو يُوصف سنويا لأكثر من 23 مليون شخص في الولايات المتحدة.

كما جاء هذا السحب بعد استدعاء مماثل لدفعة من دواء "Cymbalta" الذي يحتوي أيضًا على "دولوكستين" في أكتوبر الماضي، حيث تم سحب أكثر من 7000 عبوة من أقراص 20 مجم، والتي يتم وصفها لحوالي 18 مليون أمريكي سنويًا.