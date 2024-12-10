لسبب غير معروف.. سقوط مئات المسيرات الصينية خلال عرض عسكري (فيديو)
(وكالات)
تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو، لعرض عسكري صيني، شهد تساقط مئات المسيرات من السماء خلال عرض تم تنظيمه في مدينة تشيوانتشو الصينية.
ولم يسفر الحادث عن أي خسائر أو ضحايا، بعد سقوط المسيرات بشكل مفاجئ وفي وقت واحد داخل الماء.
ولم تتضح بعد أسباب سقوط المسيرات خلال العرض العسكري.
📹تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط عدد كبير من الطائرات دون طيار في البحر خلال عرض في مدينة تشيوانتشو الصينية لأسباب غير معروفة، ولم يخلف الحادث أي ضحايا pic.twitter.com/BR47hI5UNq— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 9, 2024
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