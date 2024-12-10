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تركيا تدين التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية

03:09 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

وزارة الخارجية التركية

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أنقرة- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية الذي ينتهك اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "في هذه الفترة الحساسة التي ظهرت فيها إمكانية تحقيق السلام والاستقرار الذي ظل الشعب السوري يتوق إليه منذ سنوات عديدة، تظهر إسرائيل مرة أخرى عقليتها الاحتلالية".

وأكد البيان على دعم تركيا لسيادة سوريا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها.

وزارة الخارجية التركية تركيا التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية
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