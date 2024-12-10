الفصائل السورية تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن

وكالات

قال مصدران مقربان من الفصائل السورية لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن قيادة القوات تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها.

وكان التلفزيون الرسمي السوري أعلن، الأحد الماضي، سقوط نظام بشار الأسد. وبث شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا، بدأت في 27 نوفمبر الماضي.

وبثَّ التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري حتى يتم تسليمها رسميًا".