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قطر: ندين اختراق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة

02:43 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

ماجد بن محمد الأنصاري

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وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: نتابع تطورات الوضع في المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة والأوضاع في لبنان وسوريا.

ودعا الأنصاري إلى حفظ الدماء في سوريا بما يضمن الأمن والاستقرار، موضحًا أن قطر أصدرت بيانا أكدت فيه متابعتها للأوضاع في سوريا وضرورة الحفاظ على وحدتها.

وأكد أن موقف قطر الثابت هو دعم خيارات الشعب السوري، مع وجوب ألا تملى تصورات من خارج سوريا على الشعب السوري، داعيًا جميع الأطراف في سوريا لضرورة العمل معا للحفاظ على وحدة التراب السوري.

وأدان وزير الخارجية القطري، اختراق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة مع سوريا، مشيرًا إلى أن كل الاتصالات مفتوحة مع كل الأطراف في سوريا.

ماجد الأنصاري إسرائيل المنطقة العازلة لبنان سوريا
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