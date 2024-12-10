نتنياهو: أدير جيشا وأخوض حربا على 7 جبهات وفي نفس الوقت أذهب للمحكمة (فيديو)

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قاعة محاكمته في تل أبيب، أدير جيشا وأخوض حربا على سبع جبهات وفي نفس الوقت أذهب للمحكمة.

لحظة وصول نتنياهو إلى محكمة في "تل أبيب" للمثول أمامها في قضايا فساد. pic.twitter.com/QS7tFtbBxE — خبرني - khaberni (@khaberni) December 10, 2024



ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تفاصيل محاكمة نتنياهو، الذي وصل إلى محكمة السلام الإقليمية في تل أبيب صباح اليوم.

وقالت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو قدم التحية للسياسيين والداعمين الآخرين الذين حضروا للمناقشة قبل بدء شهادته.

وصباح اليوم، وصل رئيس وزراء إسرائيل، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن نتنياهو أول رئيس حكومة في إسرائيل يصل إلى القضاء للإدلاء بشهادته متهما في قضايا فساد.

ومنذ صباح اليوم، اندلعت مظاهرات لأهالي الأسرى أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، تزامنا مع إدلاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشهادته في قضايا فساد متهم بها.