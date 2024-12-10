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نتنياهو يدلي بشهادته لأول مرة في محاكمته بتهم الفساد

12:25 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام محكمة اليوم الثلاثاء، للإدلاء بشهادته لأول مرة في محاكمته بتهم الفساد.

وتعقد الجلسة أمام هيئة من 3 قضاة في قاعة بمحكمة منطقة تل أبيب، بعد نقلها من القدس لدواع أمنية.

ورفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو تمديد تأجيل شهادته.

وكان المحامون قد أشاروا إلى أن الحرب في المنطقة لا تتيح لنتنياهو وقتا كافيا لحضور الجلسات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه ولأول مرة في تاريخ إسرائيل يكون رئيس وزراء في منصة المتهمين وهو على رأسه عمله.

بنيامين نتنياهو الفساد رئيس الوزراء الإسرائيلي محكمة منطقة تل أبيب
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