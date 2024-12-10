"ظلموا الأسد".. إعلامية كويتية تثير جدلًا بسبب تصريحها عن سقوط النظام السوري

وكالات

أثارت الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد، ردود فعل واسعة، بعد تعليقها على سقوط نظام الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.

وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس" تويتر سابقًا، قالت السعيد إن "السوريين سيكتشفون لاحقا أنهم ظلموا الأسد".

ونشرت فيديو لعدد من السوريين دخلوا منزل الأسد في العاصمة دمشق، غير مصدقين أنه سقط، بينما عمد عدد منهم إلى أخذ بعض المقتنيات من داخل البيت الرئاسي.

شاهدت بالتلفزيون #بيت_بشار_الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق البيت عادي حداً وحتى الاطباق التي #سرقتها السيده من البيت عاديه لاتناسب بيوت قصور الحكام التي وأيناها او نسمع عنها … ولايتناسب بتاتاً مع ماكنا نسمعه عن نظام الأسد .. يبدو ان #السوريين سيكتشفون بعد فتره… pic.twitter.com/98aKIxzQzI — فجر السعيد 🇰🇼🎥 (@AlsaeedFajer) December 9, 2024

وأضافت معلقة: "شاهدت بالتلفزيون بيت بشار الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق"، معتبرة أن "البيت عادي جدا أقل بكثير من بيوت العديد من الحكام".

وتابعت: "حتى الأطباق التي سرقتها السيدة من البيت عادية.. يبدو أن السوريين سيكتشفون بعد فترة أنهم ظلموا الأسد".

المنشور الذي أثار موجة من الانتقادات ضد السعيد. وعلق العشرات على تلك التدوينة مهاجمين الإعلامية الكويتية، معتبرين أن من الغباء التفوه بتلك الكلمات.

بينما رأى آخرون أن كل هدف الكاتبة إثارة الجدل وحصد التفاعل على مواقع التواصل.

من أغبى الشخصيات انت بلا شك!! — Rouchan Bozou - روشان بوظو (@RBouzoAH) December 9, 2024

انتي كل شي خطا في الدنيا تدعميه ياعبده التفاعل ؟ — ريــان (@Rayan7SZ) December 9, 2024

وماذا عن التعذيب والإغتصاب في السجون!!



بشار الأسد وعصابته جعلوا سوريا بأكملها سجن كبير ، قتل الملايين وشرّد الملايين !!



بشار الأسد جلب شرار الأرض من ايران والعراق وروسيا وافغانستان ليعذبوا شعبه بكل انواع التعذيب .



اسأل الله ان يعوضهم خيراً 🤲🏼 — سعيد الناجي (@SaeedAlNaji) December 9, 2024

يمكن ماشفتي مرآب السيارات الفارھة حق بشار وماھر

يمكن ماشفتي الطائرات المحملة بما ھو ثمين المتجھة الى موسكو

يمكن ماشفتي ال ٣٣ مليار الي شحنھم بشار معھ

يمكن ماشفتي المعتقلين في مسلخ صيدنايا

يمكن ماشفتي الاية الكريمة (( انھا لاتعمى الابصار وانما تعمى القلوب التي في الصدور )) — GILGAMISH (@WALEEDALMOHAM10) December 10, 2024