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"ظلموا الأسد".. إعلامية كويتية تثير جدلًا بسبب تصريحها عن سقوط النظام السوري

11:51 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

فجر السعيد

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وكالات

أثارت الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد، ردود فعل واسعة، بعد تعليقها على سقوط نظام الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.

وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس" تويتر سابقًا، قالت السعيد إن "السوريين سيكتشفون لاحقا أنهم ظلموا الأسد".

ونشرت فيديو لعدد من السوريين دخلوا منزل الأسد في العاصمة دمشق، غير مصدقين أنه سقط، بينما عمد عدد منهم إلى أخذ بعض المقتنيات من داخل البيت الرئاسي.

وأضافت معلقة: "شاهدت بالتلفزيون بيت بشار الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق"، معتبرة أن "البيت عادي جدا أقل بكثير من بيوت العديد من الحكام".

وتابعت: "حتى الأطباق التي سرقتها السيدة من البيت عادية.. يبدو أن السوريين سيكتشفون بعد فترة أنهم ظلموا الأسد".

المنشور الذي أثار موجة من الانتقادات ضد السعيد. وعلق العشرات على تلك التدوينة مهاجمين الإعلامية الكويتية، معتبرين أن من الغباء التفوه بتلك الكلمات.

بينما رأى آخرون أن كل هدف الكاتبة إثارة الجدل وحصد التفاعل على مواقع التواصل.

فجر السعيد سقوط النظام السوري هروب بشار الأسد
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