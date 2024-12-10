أردوغان يوجّه رسالة باللغة العربية للسوريين (فيديو)

وكالات

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين، رسالة إلى المواطنين السوريين، باللغة العربية، بعد سقوط نظام الرئيس الهارب بشار الأسد.

وفي حسابه باللغة العربية على منصة "إكس"، كتب رجب طيب أردوغان: "إخوتي السوريين الأعزاء، إن تركيا دولة وشعبا تقف إلى جانبكم اليوم وفي المستقبل كما فعلت بالأمس، ورغم انعدام الإمكانات بكل أشكالها، إلا أنكم سطرتم ملحمة بدمائكم وأرواحكم وأسنانكم وأظافركم".

وأضاف أردوغان، "ولم تنحنوا لا للظلم ولا للظالم، ولم يدب اليأس في قلوبكم حتى في أحلك الأوقات، ومنذ اليوم الأول ردّدتم عبارة "الله أكبر"، وقلتم "هو الرحمن الرحيم" و"هو رب العالمين"، ووضعتم ثقتكم بالله وحده وطلبتم العون منه فقط".

مثلما أننا لم نترك إخواننا السوريين وحدهم في نضالهم من أجل الحرية والعدالة، بمشيئة الله تعالى سندعمهم بكل إمكاناتنا في نضالهم من أجل التنمية pic.twitter.com/176wUjcbB7 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 9, 2024

وتابع "لقد سقطتم على الأرض، لكنكم نهضتم مرة أخرى على أقدامكم أقوى من قبل، وسطرتم بذلك قصة بطولية رائعة ستتناقلها الأجيال بكل فخر وعزة، إخوتي لا تنسوا، من صبر ظفَر، أنتم أصحاب هذا النصر المجيد "الذي ازدهر بعد الهزائم".

وأوضح قائلًا، "بالنيابة عن بلدي وشعبي أحييكم بكل احترام، وأتمنى أن يكون نصركم عزيزا مباركا، وكما أننا لم نترككم وحدكم في نضالكم من أجل الحرية والعدالة، بمشيئة الله تعالى سندعمكم بكل إمكاناتنا في نضالكم من أجل التنمية".



وأكد الرئيس التركي، "سنقف على قلب رجل واحد وسنتغلب على كل الصعوبات والعراقيل معا، أريدكم أن تعلموا أننا مستعدون لبذل قصارى جهدنا من أجل إرساء السلام الدائم والاستقرار والأمن في سوريا، واليوم مجددا أستذكر بالرحمة جميع الشهداء الذين ارتقوا في سبيل حرية سوريا منذ مذبحة حماة".

وأضاف، "ما أحيي جميع إخوتي الذين ذرفوا دموع الفرح ودعوا االله وسجدوا له شاكرين وعاشوا بعد سنوات فرحة العودة إلى منازلهم وبيوتهم واحتضان عائلاتهم وأحبائهم في مختلف المدن السورية المحررة من الأسر".