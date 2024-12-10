كوريا الجنوبية: تعيين مستشار دائم للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة للرئيس يون

سول- (أ ش أ)



مررت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية اليوم /الثلاثاء/ مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك يول، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"؛ جرى تمرير مشروع القانون - الذي يدعو إلى التحقيق مع يون ووزير الدفاع السابق كيم يونج هيون ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو ومسؤولين آخرين متورطين في إعلان الأحكام العرفية - في الجمعية الوطنية بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتًا وامتناع 14 عن التصويت.



وأدلى نواب حزب سلطة الشعب الحاكم بأصواتهم أيضًا، حيث قرر الحزب في وقت سابق عدم تحديد التصويت لصالح أو ضد مشروع القانون كخط عام للحزب.



كما تم إدراج رئيس الوزراء هان دوك-سو، وقائد قيادة مكافحة التجسس يو إن-هيونغ، والزعيم السابق للكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم تشو كيونغ-هو، في قائمة الأشخاص الخاضعين للتحقيق.



وعلى عكس تحقيق المستشار الخاص العادي، لا يمكن للرئيس ممارسة حق النقض على مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص الدائم، على الرغم من أنه يمكنه تأخير تعيين المستشار نفسه.



ويصادف /الثلاثاء/، اليوم الأخير من الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية الـ 22 .



وكان زعيم الحزب الحاكم الكوري الجنوبي "هان دونغ-هون " قد أقترح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن يدفع حزبه باتجاه مشروع قانون خاص به لتعيين مستشار خاص للتحقيق فيما إذا كان الرئيس يون سيوك-يول قد قام بتمرد وانتهاكات أخرى أثناء إعلانه الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة "يونهاب" أن هان أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع عام مغلق لمشرعي الحزب في الجمعية الوطنية.