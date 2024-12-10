رويترز: جيش الاحتلال على بعد 20 كيلومترًا من دمشق.. وإسرائيل تنفي - محدث

كتبت- سلمى سمير:

قالت وكالة وكالة "رويترز"إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، اليوم الثلاثاء، توغلًا بريًا داخل الأراضي السورية، حيث وصلت إلى عمق 20 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دمشق، فيما نفت إسرائيل أن تكون توغلت خارج المنطقة العازلة بالجولان.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية سورية أن التحرك الإسرائيلي استهدف منطقة "قطنا"، الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية شرقي المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.

في المقابل، نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن تكون القوات الإسرائيلية قد توغلت في الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقال المتحدث "هذا غير صحيح، القوات لم تغادر المنطقة العازلة".

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقًا بنيتها نشر قوات داخل سوريا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تبدِ اعتراضًا على الخطوة.

وأوضح مسؤول أميركي أن الجانب الإسرائيلي وصف عملياته بأنها "إجراء مؤقت وتكتيكي".

هذا التحرك يأتي في سياق مساعٍ إسرائيلية لتعزيز سيطرتها على المناطق العازلة المحاذية للجولان المحتل، خاصة بعد التغيرات التي طرأت في المشهد السوري إثر سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يوم الأحد الماضي.

من جهتها، نددت إيران بالتوغل الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات التي تهدد الاستقرار في المنطقة.