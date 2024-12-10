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ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا تدين خطط إيران لتوسيع برنامجها النووي

09:44 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا

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فيينا- (د ب أ)

أدانت كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا يوم الاثنين، خطوة إيران الأخيرة لتوسيع برنامجها النووي، معبرة عن قلقها العميق إزاء تصرفات طهران.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "ندين الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران، كما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتوسيع برنامجها النووي وزيادة معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بشكل كبير في منشأة فوردو تحت الأرض".

كما عبرت الدول الثلاث عن قلقها إزاء قرار إيران زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي واستعدادها لتركيب المزيد من البنية التحتية للتخصيب، مما سيزيد من قدرة تخصيب اليورانيوم.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشدة، الذي يقولون إنه يفتقر إلى "مبررات مدنية موثوقة".

وأضاف البيان: "نحث إيران بشدة على التراجع عن هذه الخطوات، وإيقاف تصعيدها النووي فورا".

وحسب الخطط الأخيرة لطهران، يمكن زيادة قدرة إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% من 7ر4 كيلوجرام إلى أكثر من 34 كيلوجراما شهريا، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويقول الخبراء إن حوالي 50 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ستكون مطلوبة لصنع رأس حربي نووي. ومع ذلك، نفت حكومة طهران أنها تعمل على الحصول على أسلحة نووية.

وكانت إيران قد التزمت بتقييد برنامجها النووي في عام 2015، وفي المقابل تم رفع العقوبات عنها.

لكن في عام 2018، انسحب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي آنذاك، من الاتفاق خلال ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، بدأت إيران في إعادة بناء برنامجها النووي تدريجيا.

ألمانيا المملكة المتحدة فرنسا إيران البرنامج النووي الايراني
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