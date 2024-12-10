إيطاليا تعلن تعليق إجراءات اللجوء للسوريين مؤقتا

روما- (د ب أ)

أعلنت إيطاليا يوم الاثنين تعليق إجراءات اللجوء للسوريين مؤقتا، عقب سقوط نظام بشار الأسد، وذلك اتباعا لنهج شركائها الأوروبيين، وفقا لما ذكرته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته ميلوني مع وزرائها في روما لتقييم تطورات الوضع في سوريا.

وفي ألمانيا، أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أيضا تعليق جميع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من السوريين في الوقت الحالي.

وسيطرت الفصائل السورية المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية الدامية في البلاد، مع مغادرة الأسد إلى روسيا.

وفي الشوارع الألمانية، احتفل آلاف السوريين بسقوط النظام في وطنهم.