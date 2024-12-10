أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 755940 جنديا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 755 ألفا و940 جنديا، بينهم 1350 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9524 دبابة، منها 5 دبابات أمس الاثنين، و19596 مركبة قتالية مدرعة، و21064 نظام مدفعية، و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1023 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20107 طائرة مسيرة، و2859 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و31037 من المركبات وخزانات الوقود، و3637 من وحدات المعدات الخاصة.