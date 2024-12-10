لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إيران تعلق على استيلاء إسرائيل للمنطقة العازلة في الجولان.. ماذا قالت؟

08:40 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدانت إيران دخول الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة في الجولان السوري، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الأمم المتحدة تفصل سوريا عن إسرائيل ويفترض أن تكون منزوعة السلاح بموجب اتفاق أبرم عام 1974، معتبرة أنه انتهاك للقانون.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان نشر مساء الإثنين: "هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة"، وفقا لسكاي نيوز.

والأحد، نشرت إسرائيل جنودا في منطقة عازلة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من جانب فصائل مسلحة معارضة.

كما سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن القوات الإسرائيلية منخرطة الآن في 4 جبهات نتيجة عمليات جديدة على الحدود مع سوريا ومرتفعات الجولان.

وأوضح أن القوات البرية تخوض معارك على 4 جبهات: ضد الإرهاب في الضفة الغربية، وفي غزة، وفي لبنان، وفي الليلة الماضية قمنا بنشر قوات داخل الأراضي السورية.

الجيش الإسرائيلي يران لجولان المحتل ودة المواطنيني السوريين ندوب سوريا لدى الأمم المتحدة وريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى وقف انعقاد عمومية الزمالك
"لا موالاة أو معارضة".. شخصيات سياسية واقتصادية تطلق دعوة لبدء تأسيس كيان سياسي جديد
رئيس البرلمان السوري يتحدث لمصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتي لبشار والمصير القادم"