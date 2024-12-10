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هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن أن التحرك في سوريا مؤقت وتكتيكي

07:56 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

قصف سوريا ارشيفية

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وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن التحرك في سوريا "مؤقت وتكتيكي"، وفقا لسكاي نيوز.

واحتلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عدة قرى وبلدات في الريف الجنوبي لدمشق.

وقالت مصادر إعلامية، إن قوات الاحتلال تتوغل في ريف دمشق الجنوبي المحاذي للحدود اللبنانية، إذ احتلت قرية حينة وتتقدم إلى مشارف خان الشيخ التابع لمنطقة قطنا والمقابلة لقضاء راشيا داخل الأراضي اللبنانية.

أكدت مصادر محلية، أن الدبابات الإسرائيلية تقف على بعد أقل من 3 كلم من مدينة قطنا في ريف دمشق الجنوبي والتي تبعد عن دمشق قرابة 20 كم.

واحتل الجيش الإسرائيلي قرى وبلدات عرنة وبقعسم والريمة وحينة وقلعة جندل والحسينية وجباتا الخشب في ريف دمشق الجنوبي.

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