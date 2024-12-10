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القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في الريف الجنوبي لدمشق

06:52 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

القوات الإسرائيلية

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وكالات

احتلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عدة قرى وبلدات في الريف الجنوبي لدمشق، بحسب روسيا اليوم.

وقالت مصادر إعلامية، إن قوات الاحتلال تتوغل في ريف دمشق الجنوبي المحاذي للحدود اللبنانية، إذ احتلت قرية حينة وتتقدم إلى مشارف خان الشيخ التابع لمنطقة قطنا والمقابلة لقضاء راشيا داخل الأراضي اللبنانية.

أكدت مصادر محلية، أن الدبابات الإسرائيلية تقف على بعد أقل من 3 كلم من مدينة قطنا في ريف دمشق الجنوبي والتي تبعد عن دمشق قرابة 20 كم.

واحتل الجيش الإسرائيلي قرى وبلدات عرنة وبقعسم والريمة وحينة وقلعة جندل والحسينية وجباتا الخشب في ريف دمشق الجنوبي.

وقصف الطيران المسير بشكل متواصل منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة مدينة دمشق.

وأمس الاثنين، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة على سوريا استهدفت القدرات العسكرية للجيش السوري في عدة محافظات سورية.

القوات الإسرائيلية دمشق احتلال عدة قرى في دمشق الريف الجنوبي لدمشق
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