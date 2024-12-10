وزارة العدل الأمريكية تتهم 2 من المسؤولين في عهد بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب

وكالات

وجهت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتهامات لـ2 من كبار المسؤولين السوريين في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب، وفقا لما ذكرته الغد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، تضمنت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها، اتهامات للمسؤولين السابقين في المخابرات السورية بالتورط في مؤامرة لممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع معتقلين مدنيين، بما في ذلك مواطنون أميركيون، أثناء الحرب الأهلية السورية.

وحدد ممثلو الادعاء المتهمين، أنهما الضابطان السابقان في المخابرات الجوية السورية جميل حسن 72 عاما، وعبد السلام محمود 65 عاما.

وأضافت وزارة العدل، أن أوامر اعتقال صدرت للمتهمين، وكلاهما لا يزالان طلقاء، ولم يتسن الوصول إلى المتهمين الاثنين على الفور.

وأضافت وزارة العدل أنهما شاركا في مؤامرة لارتكاب جرائم حرب من خلال ممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع المعتقلين الخاضعين لسيطرتهم، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، في مرافق الاحتجاز في مطار المزة العسكري سجن المزة، بالقرب من دمشق.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، إنه من عام 2012 إلى عام 2019، زُعم أن المسؤولين جلدا وركلا وصعقا بالكهرباء وأحرقا ضحاياهم؛ وقاما بتعليقهم من معاصمهم لفترات طويلة من الزمن، فضلا عن تهديدهم بالاغتصاب والقتل؛ وإخبارهم زورا أن أفراد أسرهم قُتلوا.

وبعد هجوم خاطف، أنهت قوات المعارضة السورية الأحد حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من 50 عاما.

وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وتسببت في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، وشهدت تعرض المدن للقصف وخلو مناطق ريفية من سكانها وتهلهل الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الدولية.