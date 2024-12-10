كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب تراجع بحلول التعاملات المسائية الاثنين، وانخفض الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4298 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3760 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3223 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2507 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1791 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 133657 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30080 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.52 % إلى نحو 2673 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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