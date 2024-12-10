زعيم هيئة تحرير الشام: مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن متورطين في جرائم حرب

وكالات

أعلن زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، الذي يقود فصائل سورية معارضة أطاحت بالرئيس بشار الأسد، أن السلطات الجديدة في سوريا ستنشر قريبا قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري.

وقال الجولاني في بيان نشره فجر الثلاثاء على تطبيق تليجرام، إنه سيتم نشر قائمة المتورطين في عمليات التعذيب من أجل ملاحقتهم ومحاسبتهم، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف الجولاني: "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".

وتعهد بطلب "استرداد من فرّ منهم إلى الخارج لكي ينالوا جزاءهم العادل".

وأعلنت الفصائل المسلحة، الإثنين، أن الجولاني بحث مع رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي تنسيق انتقال السلطة، بعد إعلانها إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.