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مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: نواصل العمل مع الحكومة الحالية

04:17 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سوريا

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وكالات

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، أن البعثة السورية لدى الأمم المتحدة تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة، مؤكدا أن وزير الخارجية لا يزال موجودا في دمشق.

وأشار إلى أن الدبلوماسيين السوريين بانتظار تشكيل حكومة جديدة، لكنهم يواصلون العمل مع الحكومة الحالية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المندوب أنه يتلقى توجيهات من وزير الخارجية بسام الصباغ الموجود في دمشق وينفذها.

وأكد أن الدبلوماسيين السوريين يواصلون حضور الاجتماعات في الأمم المتحدة ويعملون كجزء من مؤسسات الدولة ويواصلون تمثيل الشعب السوري.

وقال إن البعثة السورية ستواصل العمل مع الأمم المتحدة في كافة المجالات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية من أجل استعادة الاستقرار والأمن.

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