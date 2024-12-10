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هل حماس مستعدة للتنازل عن بعض شروطها من أجل وقف إطلاق النار في غزة؟

03:43 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

إسرائيل وحماس

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وكالات

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر إسرائيلية، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس تتقدم بهدوء، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ووفقا للمصادر الإسرائيلية: "تلقت إسرائيل معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس مستعدة للتنازل عن بعض شروطها من أجل صفقة لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت المصادر أن إسرائيل طالبت في إطار اقتراح وقف إطلاق النار بأن تبقى قواتها إلى حد كبير في محوري نتساريم ورفح.

وأشارت إلى أن إسرائيل قدمت تنازلات أيضا بشأن قضية الانسحاب من غزة، دون ذكر مزيد من التفاصيل الإضافية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنه لن يوقف الحرب في قطاع غزة الآن، مع استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال نتنياهو: "إذا أوقفنا هذه الحرب الآن، ستعود حماس وتنهض وتعيد بناء نفسها وتهاجمنا مجددا. وهذا ما لا نريد العودة إليه".

وأضاف: "حددنا هدفا هو إفناء حماس، والقضاء على قدراتها العسكرية وسلطتها، بغرض ألا يكونوا قادرين على العودة، وألا تتكرر كارثة السابع من أكتوبر، لقد قاتلنا هناك حتى الآن من أجل ذلك، وطبعا من أجل إعادة رهائننا".

ورأى نتنياهو أن عزل حماس يوفر فرصة جديدة للدفع نحو اتفاق يعيد رهائننا.

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