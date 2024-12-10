مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يُطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية

وكالات

طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي السورية.

ودعا المندوب السوري، الاثنين، إلى وضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد سوريا، مشددا على أن إسرائيل يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاق فض الاشتباك الموقع في عام 1974.

وأضاف أن سوريا وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل إدانة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ودعت الحكومة السورية الأمم المتحدة إلى منع إسرائيل من الاستفادة من الفترة الانتقالية في سوريا لاحتلال أراض سورية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن انهيار اتفاق فض الاشتباك مع سوريا على خلفية سقوط الحكومة السورية يوم 8 ديسمبر الجاري.

ودخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في منطقة الجولان التي أعلن نتنياهو أنها "ستبقى للأبد جزءا من إسرائيل".