البيت الأبيض: بايدن بحث مع العاهل الأردني مكافحة داعش وعملية الانتقال في سوريا

وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث في مكالمة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قضية مكافحة داعش وعملية الانتقال السياسي في سوريا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "أكد الرئيس بايدن أنه يدعم بشكل كامل عملية الانتقال السياسي بقيادة السوريين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان: "وناقش الطرفان الوضع في الجزء الشرقي من سوريا، بما في ذلك التزام الولايات المتحدة بمهمة هزيمة تنظيم داعش، والضربات التي تم تنفيذها الليلة الماضية ضد تجمعات المسلحين وقادة التنظيم".

ووفقا للبيان، "شدد بايدن على دعم الولايات المتحدة لاستقرار الأردن ودوره الأساسي في الحفاظ على الاستقرار وتقليل التوتر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "الزعيمان ناقشا الوضع في قطاع غزة والحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، جنبا إلى جنب مع زيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

كان العاهل الأردني قد حث الأحد كل الأطراف في سوريا على تجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى، مشددا على ضرورة حماية أمنها.

وشدد الملك عبد الله خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأردني على "ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى".

ولفت إلى أن "القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية عملت طوال السنوات الماضية بجهد عظيم للمحافظة على أمن الوطن وحدوده، مؤكدا أنها ستبقى العين الحارسة في حماية الأردن والأردنيين والحفاظ على مصالح الوطن".

وثمن ملك الأردن "جهود حرس الحدود والتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على استقرار الأردن"، معربا عن "اعتزازه بعطائهم واستمرارهم في القيام بواجبهم حفاظا على مقدرات الأردن وصون منجزاته".

من جانبه، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الاثنين، إن الظروف من الناحية الأمنية باتت سانحة لعودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلدهم.

وبيّن الفراية أن الحركة على معبر جابر "خفيفة"، وأن معظم سيارات النقل السورية قد غادرت إلى الجانب الآخر.

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت الأحد سقوط نظام بشار الأسد الذي غادر إلى روسيا التي منحته حق اللجوء الإنساني.