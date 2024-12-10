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أكبر عمليات القوات الجوية الإسرائيلية.. استهداف أكثر من 250 هدفا عسكريا في سوريا

01:27 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

شنّت إسرائيل غارات على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في مناطق متفرقة من سوريا، بعدما أعلنت فصائل المعارضة عن إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقالت مصادر أمنية سورية، إن هجوما إسرائيليا استهدف منشأة دفاع جوي، قرب ميناء اللاذقية السوري المطل على البحر المتوسط، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو هاجم سفنا للقوات البحرية السورية في ميناء اللاذقية ودمّرها بالكامل.

وأضافت الإذاعة، أنه جرى استهداف أكثر من 250 هدفا عسكريا في سوريا في واحدة من أكبر العمليات في تاريخ القوات الجوية.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مركزا حكوميا يقال، إنه مرتبط بإنتاج أسلحة كيمائية في برزة في العاصمة أيضا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن إسرائيل شنت 140 غارة الإثنين، على مواقع تابعة للجيش السوري في مختلف أنحاء البلاد.

وقال مصدران أمنيان سوريان، إن طائرات إسرائيلية قصفت ما لا يقل عن ثلاث قواعد جوية رئيسية للجيش السوري تضم عشرات المروحيات والطائرات الحربية.

وأضاف المصدران، أن قاعدة القامشلي الجوية في شمال شرق سوريا وقاعدة شنشار في ريف حمص ومطار عقربا جنوب غربي العاصمة دمشق تعرضت جميعها للقصف.

ووفق المصدرين، شنت إسرائيل عدة ضربات على مركز أبحاث على مشارف دمشق ومركز للحرب الإلكترونية بالقرب من منطقة السيدة زينب بالعاصمة.

وكانت إسرائيل قد شنّت منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ورغم أنها نادرا ما أكدت تنفيذها، لكنّها كررت عزمها التصدّي لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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